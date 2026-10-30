Theo Maledon lanza a canasta durante el partido ante el Fenerbahçe. EFE

El Real Madrid se queda sin margen de maniobra: cinco lesionados dejan una plantilla con 12 jugadores disponibles

La victoria del Real Madrid en la noche del jueves ante el Fenerbahçe le ha salido mucho más cara de lo que le hubiese gustado. Un partido importantísimo que el equipo de Pedro Martínez resolvió con una victoria fácil (95-76), pero teniendo que lamentar dos nuevas bajas.

Mikael Jantunen sufre una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo y Théo Maledon tiene un esguince en la rodilla derecha.

Dos lesiones que se suman a las que padecen Garuba, que va a perderse casi toda la temporada; Deck, que estará unos cuatro meses de baja tras ser operado de un hombro; y Nick Smith Jr., que también arrastra problemas en la fascia plantar.

Este escenario obliga al club blanco a mirar al mercado en busca de refuerzos. Ya se contempló incorporar a un jugador para suplir la baja del argentino, aunque ahora con más motivo se debería acometer un nuevo fichaje.

El Real Madrid es un club acostumbrado a permanecer atento al mercado y a valorar posibles incorporaciones. Sin embargo, la situación que atraviesa actualmente ha convertido esa posibilidad en una necesidad cada vez más evidente, especialmente después de los últimos contratiempos, que han reducido considerablemente las alternativas disponibles en la rotación.

Un importante problema

El conjunto blanco ha pasado de contar con 17 jugadores a disponer únicamente de 12 para afrontar sus próximos compromisos. Además, algunos de los efectivos disponibles todavía necesitan tiempo para adaptarse.

Es el caso de Max Shulga y Olivier Sarr, que están avanzando poco a poco en su proceso de adaptación al baloncesto europeo. A ellos se suma Sergio Llull, capitán del equipo, que hasta ahora únicamente ha participado en partidos de la Liga Endesa.

Aunque este jueves estuvo en la convocatoria frente al Fenerbahçe, finalmente no disputó ningún minuto y continúa sin debutar esta temporada en la Euroliga. De hecho, únicamente él y el lesionado Garuba siguen sin estrenarse en la máxima competición continental.

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El calendario tampoco juega a favor del conjunto blanco. El equipo tiene por delante nueve partidos durante noviembre y otros 11 en diciembre. La exigencia comenzará este domingo frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos y continuará el próximo miércoles con el duelo ante el Panathinaikos.

Una acumulación de encuentros que obligará a los jugadores disponibles a asumir una mayor carga de minutos, con el desgaste físico y el riesgo de nuevas lesiones que eso implica.

Ante este escenario, el Real Madrid estaría valorando acudir al mercado para incorporar alguna pieza que pueda aportar soluciones inmediatas y, al mismo tiempo, permitir que algunos de sus jugadores más importantes dispongan de descansos y reduzcan su carga competitiva.

Recuperar a Ndiaye

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar es el de Eli John Ndiaye. El pasado verano, después de que el Real Madrid igualase la oferta presentada por el Valencia Basket durante el proceso de tanteo, el canterano terminó saliendo cedido al Asisa Joventut.

No obstante, existe la posibilidad de recuperarlo a partir del 15 de noviembre en caso de que el equipo necesite solucionar algún problema relacionado con los cupos en las competiciones ACB.

En estos momentos, sin tener en cuenta al lesionado Usman Garuba, el conjunto madridista cuenta con cinco jugadores en esa situación: Sergio Llull, Alberto Abalde, Edy Tavares, Jaime Pradilla y Max Shulga.

Ndiaye, contra el Alba Berlín en la 24-25. EFE

Este último incluso había estado cerca de salir cedido, pero el panorama ha cambiado por completo tras los últimos problemas físicos de la plantilla.

Con tantas exigencias por delante y una rotación cada vez más limitada, cualquier incorporación que permita ampliar las alternativas de Pedro Martínez será bienvenida en el Real Madrid.