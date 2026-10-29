El francés anotó 26 puntos en un encuentro en el que los de Pedro Martínez reaccionaron siempre que los turcos se acercaban en el marcador.

El Real Madrid se exhibe ante Fenerbahçe de la mano de un Maledon estelar y suma su décima victoria consecutiva

El Real Madrid no encuentra techo y sigue contando sus últimos partidos por exhibiciones. El conjunto dirigido por Pedro Martínez sumó su décima victoria consecutiva en todas las competiciones tras doblegar en el Movistar Arena a un rival de máxima exigencia como el Fenerbahçe (95-76).

Lejos de amedrentarse ante el imponente físico y la pizarra turca, el cuadro blanco impuso su ritmo y desarticuló cualquier intento de resistencia a base de un caudal ofensivo que resultó imposible de frenar para los visitantes.

Y es que el equipo que visitaba la capital española no era un rival cualquiera. Enfrente estaba un auténtico gigante del continente, avalado por seis presencias consecutivas en la Final Four y coronado como flamante campeón de la Euroliga en 2025.

Maledon, durante el partido contra Fenerbahçe. EFE

Sin embargo, ni siquiera el imponente pedigrí europeo de los de Sarunas Jasikevicius fue argumento suficiente para contener a un Madrid coral, intenso en ambos lados de la cancha y con las ideas tremendamente claras en ataque.

Al frente de esta maquinaria perfectamente engrasada volvió a emerger, una noche más, la figura de Théo Maledon. El exterior firmó una actuación excelsa, asumiendo el liderazgo en los momentos clave y destrozando la defensa otomana con su lectura del juego.

Su exhibición individual, sumada a la solidez colectiva, certifica el estado de gracia de un equipo que atraviesa un momento dulce y que presenta su firme candidatura para dominar la temporada.

Del vendaval a la reacción

El Movistar Arena fue testigo de una vibrante primera mitad llena de alternativas. Fenerbahçe saltó a la pista imponiendo un ritmo vertiginoso, moviendo el balón con rapidez y castigando la zona blanca con una gran efectividad en el tiro de dos.

Sin embargo, su falta de acierto exterior dio aire a un Real Madrid que, viéndose 4-11 abajo en el cuarto minuto, encontró en Facundo Campazzo a su gran catalizador.

El base argentino revolucionó el partido asumiendo los galones: anotó dos triples, sumó desde el tiro libre y regaló asistencias de fantasía -como un pase medido a Procida y otra gran conexión con Jones- para voltear el marcador con 8 puntos y 2 asistencias en su cuenta (18-16, min. 8).

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Con esa inercia positiva, el conjunto madridista firmó un gran arranque en el segundo periodo.

Apoyados en una excelente lectura de los cambios defensivos, los locales enlazaron un parcial inicial de 13-2 liderado por Luwawu-Cabarrot y coronado por un Edy Tavares espectacular, autor de un tapón y un mate posterior (35-24, min. 14).

La maquinaria blanca fluía a la perfección y la irrupción de Théo Maledon, que encadenó siete puntos seguidos para irse a los 15 tantos al descanso, amplió la brecha hasta un contundente 39-26 (min. 15).

Theo Maledon lanza una canasta contra Fenerbahçe. EFE

Pero si algo caracteriza a los equipos de Sarunas Jasikevicius es su capacidad de supervivencia. En el momento más crítico para los turcos, emergió la figura de Talen Horton-Tucker.

El estadounidense se echó el equipo a la espalda para frenar la sangría y, con un despliegue espectacular de 16 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, devolvió a los suyos al partido. Su exhibición logró maquillar el marcador al descanso (47-42), demostrando que el duelo seguía completamente abierto de cara a la segunda mitad.

Remontada abortada

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid supo sacudirse la presión y salió poco a poco del atasco. Después del empuje turco, los de Pedro Martínez volvieron a encontrar sus mejores sensaciones a base de puntería.

El equipo desató un auténtico festival de triples que catapultó su renta hasta los 18 puntos de máxima en el último minuto del tercer cuarto.

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Sin embargo, una inoportuna desconexión local dio alas a una nueva reacción del Fenerbahçe. En un inicio de último parcial trepidante, los visitantes castigaron la relajación madridista y lograron recortar la brecha hasta ponerse a tan solo ocho puntos (76-68) a falta de cinco minutos.

El toque de atención surtió efecto inmediato. Lejos de sucumbir ante la presión turca y los nervios del 76-68, el Real Madrid apretó los dientes en defensa y volvió a engrasar su maquinaria ofensiva.

La dirección de juego blanca impuso la pausa y el criterio necesarios para frenar la inercia visitante, castigando la osadía de un Fenerbahçe al que se le acabó la gasolina en la recta final.

Los de Pedro Martínez recuperaron el control absoluto del rebote y del ritmo del partido, firmando un parcial demoledor que cortó de raíz cualquier esperanza de remontada y devolvió la tranquilidad a la grada.

Los últimos minutos del choque se convirtieron así en un plácido trámite para el disfrute del Movistar Arena. El conjunto madridista volvió a dominar a placer hasta la bocina, sellando la victoria final con muchísima comodidad y sin dar opción a más sustos.

Este triunfo incontestable, que apaga la rebelión del flamante campeón de 2025, pone el broche de oro a un partido muy completo y lanza un mensaje claro a toda Europa sobre la superioridad de este Real Madrid.