El Força Lleida se enfrenta al Real Madrid con la ilusión de dar la campanada ante un gigante europeo que busca consolidar su poderoso juego exterior y dominar desde el salto inicial.

Força Lleida - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la Liga Endesa

El partido se disputa este 25 de octubre en el histórico Pavelló Barris Nord de Lleida, un pabellón que registrará un lleno absoluto para empujar a los locales. El encuentro dará comienzo a las 18:30 horas y será retransmitido en directo a través de Movistar Plus+.

Deportivamente, los leridanos afrontan el choque con la baja de algunos hombres clave en la rotación exterior, obligando al técnico a exprimir su banquillo.

Por su parte, el Real Madrid llega con la plantilla prácticamente al completo, destacando el gran momento de forma de sus bases y la solidez reboteadora en la pintura, aunque con la exigencia de dosificar esfuerzos debido a su atareado calendario europeo.