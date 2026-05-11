Pau Gasol, 45 años: "Los deportistas se sienten especialmente atraídos por la emoción que supone invertir"

Pau Gasol, leyenda del baloncesto español y doble campeón de la NBA, ha destapado el lado menos conocido de los deportistas de élite: su fascinación por el mundo de las inversiones.

A sus 45 años, el catalán lo explicó sin rodeos en una entrevista: "Los deportistas se sienten especialmente atraídos por la emoción que supone invertir". Esta confesión llega en un momento en que Gasol consolida su transición de las canchas a los despachos, con Gasol16 Ventures como eje de su imperio empresarial.

El exjugador de los Lakers y Memphis Grizzlies aplica la misma disciplina que lo llevó a ganar dos anillos NBA a la gestión financiera. "Tuve que aprender que el dinero también se entrena", resume su filosofía, consciente de que muchos compañeros terminaron en bancarrota tras retirarse por malas decisiones o falta de planificación.

Gasol16 Ventures agrupa sus apuestas en startups, capital privado y proyectos con impacto social, centrados en deporte, salud y emprendimiento español con proyección global. Ha realizado ya 17 inversiones directas, siempre en empresas con "encaje producto-mercado" y potencial de escalabilidad, rechazando hasta 500 propuestas.

Gasol no invierte por impulso. "Nosotros no somos solo un inversor financiero. Buscamos un valor añadido y estratégico en la compañía", detalla. Su equipo filtra oportunidades con parámetros estrictos: menos del 5% pasa el corte.

Pau Gasol consagró aún más su aura en España y el mundo gracias a los Lakers. Reuters

Prioriza firmas que generan retorno inmediato y alineadas con el bienestar, como Therabody o la Gasol Foundation, su proyecto filantrópico contra la obesidad infantil junto a su hermano Marc, que ha impactado a millones.

Desde su base entre Barcelona y Estados Unidos, conecta ecosistemas emprendedores. Rechaza la euforia inversora: "Hay que ser muy selectivos, como en un pick and roll decisivo".

Su cartera incluye hostelería (Tatel y Zela, con socios como Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo), agencias de marketing como Overtime Sports y startups como BetterUp. Forbes estima sus ingresos en 3,8 millones de euros anuales, respaldados por un patrimonio de 57 millones que incluye mansiones en Sant Gervasi y fincas en Guadalajara.

Gasol advierte del vacío post-retiro: "Muchos jugadores acaban en bancarrota y quiero ayudar a mejorar esta situación". Su modelo contrasta con casos como Mike Tyson o Scottie Pippen, arruinados por derroche.

Él apuesta por diversificación, paciencia y equipo solvente, como en la NBA. "El interés compuesto es la octava maravilla del mundo", sentencia, inspirando a una generación de atletas a "hacer que el dinero trabaje para ti".

Con esta visión, Gasol no solo entrena fortunas, sino que redefine el legado deportivo. Su mensaje resuena en un mundo donde la carrera atlética es efímera, pero las inversiones bien gestionadas perduran.