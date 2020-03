La confesión de Donovan Mitchell sobre Gobert tras contagiarle el coronavirus

La NBA anunció el pasado miércoles que suspendió la temporada de baloncesto profesional en Estados Unidos indefinidamente después de que el jugador francés Rudy Gobert, de los Utah Jazz, diera positivo por el coronavirus Covid-19.

El pívot fue el primer jugador en dar positivo por el coronavirus, lo que forzó a la NBA a suspender el partido que esta noche iba a disputar su equipo contra los Thunder de Oklahoma City.

En un vídeo que se volvió viral en las redes sociales se veía cómo Gobert tosía y tocaba todos los micrófonos de los periodistas después de una rueda de prensa, a manera de broma por el tema del coronavirus, algo que acabó causándole muy caro.

Horas después de su positivo, el escolta Donovan Mitchell, de los Jazz de Utah, fue también infectado por el coronavirus, convirtiéndose así en el segundo jugador del baloncesto de la NBA en tener el Covid-19.

Las bromas de Rudy Gobert con los periodistas antes de saber que se había contagiado por el Covid-19

Donovan Mitchell sigue pasando la cuarentena y, días después de lo ocurrido, se ha mostrado más calmado tras enfadarse con su compañero por lo ocurrido.

"Esperamos que las personas puedan continuar educándose y darse cuenta de que deben comportarse de manera responsable tanto por su propia salud como por el bienestar de quienes les rodean", escribió en alusión a su compañero.

Ahora parece que ha perdonado a Rudy Gobert por lo ocurrido: "Para ser honesto, me tomó un tiempo calmarme con él. Leo lo que dijo y escucho lo que dice ahora y me alegro de que lo esté haciendo bien, me alegro de estar bien. Estoy muy feliz de que sólo seamos nosotros dos y todos los demás estén de fiesta. Ni él ni yo tenemos hijos en casa. Algunos compañeros de equipo tienen hijos en casa, así que me alegro de que pudimos contenerlo lo más posible".

La situación de Donovan

"En este momento, lo más importante para mí es permanecer en aislamiento y mantenerme solo. No tengo síntomas, lo cual es una situación única. Soy asintomático. Podría caminar por la calle y si no fuera de conocimiento público que estoy enfermo, no lo sabrían. Creo que eso es lo más aterrador de este virus. Puedes parecer bien, estar bien, pero nunca sabes con quién estás hablando y en casa de quien va a acabar el virus".

[Más información: Kevin Love dona a los trabajadores de los Cavs 100.000 dólares por la crisis del coronavirus]