Zubizarreta, el ex ACB que sufrió bullying: "Hasta que no me entró mierda en la boca no pararon"

Iñaki Zubizarreta jugó, entre otros equipos, en el Club Baloncesto Zaragoza y Valencia Basket. El exjugador de baloncesto español, que desempeñaba el puesto de pívot en la cancha, actualmente acude a centros educativos donde imparte charlas para tratar de prevenir el bullying.

"Un día me pillaron. Eran muchos y me dieron una paliza. Me reventaron la cabeza y la cara a patadas. Me desperté dos días después en la UVI. Había estado en coma y la cara estaba tan desfigurada que no se me reconocía", ha explicado el exjugador en una charla que recoge el programa El Intermedio, de La Sexta.

Él proseguía con unas duras declaraciones. "Otro día, me llevaron al baño y me metieron la cabeza dentro de la taza del váter. Hasta que no me entró la mierda por la boca no pararon", afirmó el exjugador.

Relató duros momentos

El momento duro en la charla vino cuando habló sobre la idea de suicidarse, la cual pasó por su cabeza y casi decide llevarla a cabo."Me despedí de mis padres, de mi hermano", informó. "Me prometí a mí mismo que jamás dejaría que me humillasen o me hiciesen pasar mal", aclaró el exdeportista.

Rompe una lanza a favor de aquellos que, aun sufriendo acoso, deciden ir al colegio a enfrentarse a sus miedos. "Para ir al colegio, cada día te tienes que armar de valor y encontrar una motivación para tener que enfrentarte a tus fantasmas, a tus miedos, a esa gente que se ríe excluyéndote. Muchas veces no hace falta poner una mano encima", concluía el exjugador profesional.

[Más información: Lo de Mirotic]