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Rafa Jódar - Lorenzo Musetti, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de la final de la Copa Davis
David Ferrer vuelve a elegir a Rafa Jódar y Carlos Alcaraz para los individuales. El madrileño se medirá con Musetti, y el murciano jugará contra Cobolli.
La Armada buscará tomarse la revancha ante el combinado italiano y conquistar su séptima Ensaladera de Plata, frente a una selección que se ha proclamado campeona en las tres últimas ediciones del torneo.
España parte como favorita, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar entre sus principales bazas, aunque Italia también cuenta con argumentos para competir por el título. El combinado transalpino afronta la final con la sensible baja de Jannik Sinner, pero dispone de jugadores de gran nivel como Flavio Cobolli y Lorenzo Musetti.