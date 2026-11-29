El equipo que dirige Chus Mateo fue capaz de lograr un triunfo de autoridad en Podgorica ante Montenegro el jueves, lo que le ha permitido situarse en lo alto del grupo I de clasificación europea con 15 puntos, los mismos que Ucrania y Georgia quienes perdieron a domicilio ante Portugal y ganaron en casa a la propia Grecia respectivamente, esta última en un final con una remontada increíble.



A día de hoy esos serían los tres equipos clasificados, quedándose fuera los lusos con catorce y los helenos y los montenegrinos con trece. Sin embargo aún quedan tres encuentros por delante, el de este domingo y en el caso de España dos más, contra Portugal como visitante, y contra Montenegro, como anfitrión, el 26 de febrero y el 1 de marzo.



Ganar a Grecia supondría encarar en la mejor situación posible esa última ventana y es por ello que 'La Familia' contará con los que ahora son algunos de sus miembros más ilustres, a pesar de haberse celebrado esta misma semana jornada de Euroliga.