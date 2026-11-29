España - Grecia, en directo Clasificación Mundial 2027: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo
La selección española de baloncesto recibe la visita del combinado griego en un duelo que puede ser clave en sus aspiraciones de estar presente en el Mundial de Catar 2027, a pesar de que suceda lo que suceda no podrá lograr la clasificación matemática a la conclusión del mismo.
El equipo que dirige Chus Mateo fue capaz de lograr un triunfo de autoridad en Podgorica ante Montenegro el jueves, lo que le ha permitido situarse en lo alto del grupo I de clasificación europea con 15 puntos, los mismos que Ucrania y Georgia quienes perdieron a domicilio ante Portugal y ganaron en casa a la propia Grecia respectivamente, esta última en un final con una remontada increíble.
A día de hoy esos serían los tres equipos clasificados, quedándose fuera los lusos con catorce y los helenos y los montenegrinos con trece. Sin embargo aún quedan tres encuentros por delante, el de este domingo y en el caso de España dos más, contra Portugal como visitante, y contra Montenegro, como anfitrión, el 26 de febrero y el 1 de marzo.
Ganar a Grecia supondría encarar en la mejor situación posible esa última ventana y es por ello que 'La Familia' contará con los que ahora son algunos de sus miembros más ilustres, a pesar de haberse celebrado esta misma semana jornada de Euroliga.