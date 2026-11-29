Deportivo de La Coruña - Barça, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga
El Barcelona recupera a su primera unidad para visitar el Estadio Abanca-Riazor, donde buscará encadenar su cuarta victoria en La Liga para consolidarse en el liderato ante un Deportivo cuya principal amenaza pasa por el acierto de Aubameyang.
Desde que perdiera su condición de invicto esta temporada, con dos tropiezos consecutivos ante el PSG en la Liga de Campeones y el Real Madrid, en la competición doméstica, en los últimos diez días de octubre, el Barcelona ha saldado con triunfos todos sus compromisos.
Un total de cinco partidos ganados (3 en LaLiga y 2 en Champions) que le han permitido recuperar la confianza, aunque con un fútbol menos brillante que cuando empezó la temporada y sus habituales dudas defensivas.
La última de esas victorias llegó a 4.000 kilómetros hace tres días, en el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), ante el novato Sabah (1-4), en lo que fue el desplazamiento más largo de la historia del Barcelona en Europa. Anthony Gordon hizo un doblete y Gabriel Jesus y Karim Adeyemi, dos suplentes habituales, cerraron la cuenta.