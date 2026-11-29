Deportivo de La Coruña - Barça, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Barcelona recupera a su primera unidad para visitar el Estadio Abanca-Riazor, donde buscará encadenar su cuarta victoria en La Liga para consolidarse en el liderato ante un Deportivo cuya principal amenaza pasa por el acierto de Aubameyang.