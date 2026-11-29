El español juega con presión tras la derrota de Jódar y deberá ganar para forzar el tercer partido de dobles.

Carlos Alcaraz - Flavio Cobolli, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de la final de la Copa Davis

Carlos Alcaraz se mide a Cobolli con la misión de mantener con vida a España en la final de la Copa Davis.

El tenista murciano busca forzar el tercer partido de dobles después de la derrota de Rafa Jódar ante un inconmensurable Musetti.

El madrileño ganó el primer set, pero el italiano reaccionó con fiereza y se acabó llevando el gato al agua sin demasiados apuros.