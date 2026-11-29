Alcaraz se apunta al dobles tras ganar ante Cobolli y buscará darle la ensaladera a España.

Alcaraz/Granollers - Musetti/Vavassori , tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de la final de la Copa Davis

España e Italia se juegan el todo por el todo en la Davis en el partido de dobles. Un duelo en el que Alcaraz formará pareja con Granollers y se medirán a Musetti y Vavassori.

El murciano llega con buenas sensaciones tras superar de forma sólida a Cobolli.

Por su parte, los italianos disputan la final habiendo tenido que jugar ya partido de dobles en las dos primeras eliminatorias.