El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés en la jornada 14 de La Liga con el objetivo de sumar un nuevo triunfo en casa y meter presión en la zona alta, mientras el conjunto vitoriano busca sorprender a domicilio y seguir sumando.

Real Madrid - Alavés, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El encuentro se disputa hoy sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas CET (20:00 en Canarias) en el Bernabéu, en Madrid, con arbitraje de César Soto Grado y Jorge Figueroa Vázquez en el VAR. En España puede verse en directo a través de Movistar LaLiga, disponible en Movistar Plus+ y Orange TV, además de en su señal HDR.

En el plano deportivo, el conjunto blanco que dirige José Mourinho afronta la cita en la segunda plaza de La Liga con 33 puntos tras trece jornadas (once triunfos y dos derrotas) y una racha de cinco victorias ligueras seguidas, con Kylian Mbappé y Jude Bellingham entre las referencias ofensivas.

Por su parte, el equipo entrenado por Quique Sánchez Flores llega en novena posición con 16 puntos tras cortar su peor dinámica y vencer en su última cita liguera, con nombres como Lucas Boyé y Toni Martínez en ataque y tratando de romper una larga serie sin ganar en feudo madridista.