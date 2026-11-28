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Arthur Fery - Carlos Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de las semis de la Copa Davis
Arthur Fery y Carlos Alcaraz se enfrentan en las semifinales de la Copa Davis con el pase a la final en juego entre Gran Bretaña y España. El español busca mantener el impulso de la Armada, mientras que el británico intenta dar la sorpresa.
El encuentro corresponde al segundo turno de individuales de la semifinal de la Copa Davis 2026 entre España y Gran Bretaña, disputada este sábado 28 de noviembre en la pista rápida bajo techo de Supertennis Arena Bologna.
La jornada arranca a las 12:00 horas CET (11:00 en Canarias) y este partido comienza a continuación del primer individual, sin hora fija. En España puede verse en directo a través de Movistar Plus+ y sus canales deportivos.
En lo deportivo, Alcaraz regresa a la acción tras descansar en cuartos frente a Austria y conquistar recientemente las ATP Finals, pese a arrastrar ciertas molestias musculares en el isquiotibial.