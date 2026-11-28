Arthur Fery y Carlos Alcaraz se enfrentan en las semifinales de la Copa Davis con el pase a la final en juego entre Gran Bretaña y España. El español busca mantener el impulso de la Armada, mientras que el británico intenta dar la sorpresa.

Arthur Fery - Carlos Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de las semis de la Copa Davis

El encuentro corresponde al segundo turno de individuales de la semifinal de la Copa Davis 2026 entre España y Gran Bretaña, disputada este sábado 28 de noviembre en la pista rápida bajo techo de Supertennis Arena Bologna.

La jornada arranca a las 12:00 horas CET (11:00 en Canarias) y este partido comienza a continuación del primer individual, sin hora fija. En España puede verse en directo a través de Movistar Plus+ y sus canales deportivos.

En lo deportivo, Alcaraz regresa a la acción tras descansar en cuartos frente a Austria y conquistar recientemente las ATP Finals, pese a arrastrar ciertas molestias musculares en el isquiotibial.