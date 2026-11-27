El Levante y el Racing de Santander se enfrentan en el Ciutat de València, en la apertura de la jornada 14.ª de La Liga, con el objetivo compartido de acercarse a la permanencia, pero estados de ánimo muy distintos, con el cuadro cántabro en plena forma y el local muy tocado.

Levante - Racing de Santander, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Lleva el Levante cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria y a punto estuvo de perder el pasado lunes ante el Elche en casa. Empató en el 88 con un gol de Requena y con 12 empieza la jornada fuera de la zona de descenso pero con los mismos puntos que el antepenúltimo de la tabla de Primera División

El Racing de Santander llegará a Valencia en el mejor momento de la temporada para los cántabros, tras sumar sus primeros puntos a domicilio con la victoria en Málaga y batir a un rival que juega competición europea como la Real Sociedad.

Se presenta como séptimo clasificado, mejor posición del club en Primera desde la última jornada de la temporada 2007/08, cuando el equipo, entonces dirigido por Marcelino García, logró el sexto puesto y una histórica clasificación para la Copa de la UEFA.