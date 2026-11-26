El tenista madrileño buscará sentenciar la eliminatoria tras la victoria de Dani Mérida ante Joel Schwaerzler en dos sets.

Jurij Rodionov - Rafa Jódar, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de la Copa Davis

Le espera el austriaco Jurij Rodionov. Jódar es el décimo del mundo; Rodionov es el 119º. Muy favorito por lo tanto también Jódar aquí, pero esto es tenis y hay que demostrarlo una vez más

Ha firmado Jódar este año un temporadón monumental en su irrupción a lo grande en la primera línea. Sí es cierto que en los últimos torneos se le ha visto con mucho desgaste, pero toca dar un plus aquí para intentar cerrar el 2026 con el broche perfecto.

Primera prueba para él de cara a coger esas sensaciones en la pista y para intentar cerrar la eliminatoria