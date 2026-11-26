Dani Mérida ha sido el elegido por David Ferrer para suplir la baja por lesión en la espalda de Alejandro Davidovich.

Joel Schwaerzler - Dani Mérida, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de la Copa Davis

Todo un premio a la temporada del madrileño, en la que ha terminado de consolidarse entre las mejores 50 raquetas del circuito y tiene el título sobre la tierra de Umag como su mejor resultado.

El madrileño ya sabe lo que es enfundarse la camiseta de su país. Lo hizo en la eliminatoria en tierras chilenas, donde consiguió una victoria clave ante Alejandro Tabilo para encarrilar el camino hacia las pistas de Bolonia. Su rival, Joel Schwaerzler, ocupa el puesto 170 en las listas.