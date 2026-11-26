Tres derrotas en las cuatro primeras jornadas exponen al Celta a una situación límite ante el Bournemouth, uno de los equipos más en forma del fútbol continental, lanzado en la Premier League con cinco victorias seguidas, invicto en la Liga Europa y clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa tras golear al Aston Villa.

Caer eliminado en la fase de grupos implicaría unas consecuencias desastrosas para la habitual rotación del técnico celeste, pero especialmente para la economía de un club que acumula 50 millones de pérdidas en los últimos seis años.

Por eso, el choque es de máxima trascendencia para el Celta, que aún no podrá contar con tres de los baluartes de la clasificación europea el pasado curso: el central sueco Carl Starfelt, el mediocentro Miguel Román y el delantero Borja Iglesias.