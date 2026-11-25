El Villarreal afronta en Praga ante el Slavia el quinto partido de Champions con la necesidad de ganar para mantener sus opciones de clasificación y continuar en la competición una vez concluya la fase de grupos, ante un equipo que solo ha sumado hasta ahora un punto de los doce posibles en esta edición del torneo.

Slavia Praga - Villarreal, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions

Tras jugar en el campo del Borussia Dortmund y del Liverpool, en los que perdió, este partido en Praga parece más accesible para el equipo español que los dos anteriores, y necesitan los tres puntos, tras haber sumado solo una victoria y tres derrotas en los cuatro anteriores encuentros.

El Slavia Praga solo ha logrado un empate contra el Fenerbahce hasta ahora, pero sus resultados advierten al Villarreal, más aún en la capital checa: sus dos derrotas en casa solo fueron por un gol de diferencia, del 2-3 con el Lens al 1-2 con el Arsenal.

Ha marcado cinco goles y ha concedido nueve el conjunto checo en sus cuatro duelos hasta ahora en este torneo, en el que jamás ha ganado a un rival español en ninguno de sus seis enfrentamientos.