El Barcelona visita el Estadio Olímpico de Bakú para medirse, sin Lamine, al Sabah azerí, frente al que buscará una victoria que le consolide entre los ocho primeros de la fase liga de la Champions.

Tras sufrir en París, ante el PSG (4-2), su primer tropiezo en esta Champions y golear en el Spotify Camp Nou al Aston Villa (3-0), los azulgranas visitan al novato Sabah, en lo que será el desplazamiento más lejano de su historia en competición europea.

El objetivo del Barça es recuperar las buenas sensaciones que dejó el equipo en la segunda parte de la victoria ante el Villarreal (3-2), lograr el cuarto triunfo en cinco partidos y, si es posible, golear al conjunto azerí para no perder de vista el 'goal-average', que al final de la fase liga puede resultar decisivo en caso de empate en la clasificación.

Por su parte, 'Los lechuzas' -como es conocido el Sabah entre sus aficionados- no renuncian a dar la sorpresa ante el poderoso Barça, pese a ser la segunda plantilla de menor valor de la Liga de Campeones y haber ganado de momento solo un duelo (2-0 ante el Slavia de Praga en la segunda jornada).