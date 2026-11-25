El Atlético de Madrid ya no tiene margen error en la Champions para alcanzar el pretendido 'top ocho', que solo será posible con una victoria en cada uno de los cuatro partidos que le quedan al equipo rojiblanco en la primera fase, cuando recibe al Viking en el Metropolitano.

Atlético de Madrid - Viking, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Así lo condicionan sus registros hasta ahora, con cuatro de doce puntos con el triunfo ante el Manchester United (2-0), el empate en Stuttgart (1-1) y las derrotas contra el Liverpool (2-1) y el Bayern Múnich (0-2), y así lo marca el histórico que ha hecho falta en las dos únicas campañas del formato actual del torneo: se necesitaron 16 puntos (doce más de los que tiene con doce por jugarse) para ocupar un sitio entre los ocho primeros.

Una eliminatoria menos y la vuelta en casa en octavos son los alicientes.

Es el panorama actual de la Champions en el caso del Atlético, que tiene menos obligaciones para estar dentro del corte de los 24 primeros.

Ahí la exigencia es menor, entre los nueve puntos que marcaron el pase a dieciseisavos en la pasada temporada y los once de 2024-25, pero aún así requiere contar siete puntos más de los que ha sumado hasta ahora, cuando viene el Viking, asoma el PSV Eindhoven y esperan en enero Bodo/Glimt y Fenerbahce.