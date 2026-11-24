Los de Pellegrini buscan un triunfo que les permita sellar el pase a la siguiente ronda.

Slovan Bratislava - Real Betis, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions

El Slovan Bratislava y el Real Betis se enfrentan hoy en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los verdiblancos viajan a Eslovaquia buscando tres puntos que pueden resultar importantes para su clasificación.

El equipo de Manuel Pellegrini llega a Bratislava después de haber disputado sus cuatro primeros compromisos europeos contra Lille, Oporto, Feyenoord y Borussia Dortmund. Tras la visita al Slovan todavía tendrá que medirse al Como, Arsenal y Bayern de Múnich.

Enfrente estará un Slovan Bratislava que todavía no ha sumado puntos después de cuatro jornadas y que ha encajado 17 goles en sus enfrentamientos frente a PSG, Stuttgart, Roma y LASK.