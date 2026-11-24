Los de Mourinho, con Vinicius titular, buscan mantener el pleno en la Champions y acercarse a sellar el billete dentro del top8.

Real Madrid - PSV, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El Real Madrid y el PSV Eindhoven se enfrentan hoy en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

El equipo madridista regresa a su estadio para disputar su tercer encuentro como local en esta edición de la máxima competición continental. Tras recibir anteriormente al Inter de Milán y al RB Leipzig, el PSV es el siguiente rival europeo que visita el Bernabéu.

Los blancos afrontan el choque con el objetivo de sumar tres puntos importantes de cara a la clasificación para la siguiente fase. Después de este encuentro, al Real Madrid todavía le quedarán los compromisos ante Arsenal, LASK Linz y Shakhtar Donetsk para completar la fase de liga.