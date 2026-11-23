Levante - Elche, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Levante y el Elche cierran en el Ciutat de València la décimo tercera jornada de La Liga en un duelo autonómico decisivo en la lucha por salir de la zona de descenso, en la que ambos están ahora inmersos tras el triunfo del Valencia.