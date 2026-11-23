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Levante - Elche, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga
El Levante y el Elche cierran en el Ciutat de València la décimo tercera jornada de La Liga en un duelo autonómico decisivo en la lucha por salir de la zona de descenso, en la que ambos están ahora inmersos tras el triunfo del Valencia.
El Levante llega en un momento delicado, después de dos derrotas y un empate y el sofocón de hace diez días ante el Tarancón en la Copa del Rey, ya que venció en la prórroga por 1-2 a un rival de Tercera RFEF.
El Elche confía en su buena dinámica como visitante para dejar atrás el sabor amargo de sus dos últimos partidos como local, ante Valencia y Betis, en los que el equipo de Martín Anselmi mereció un mejor resultado.