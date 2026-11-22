Alexander Zverev y Carlos Alcaraz protagonizan la gran final de las ATP Finals tras superar a Daniil Medvedev y Ben Shelton en semifinales. El duelo mide a dos aspirantes de máximo nivel con historial parejo y cuatro triunfos recientes del español.

A. Zverev - C. Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de la final de las ATP Finals

El encuentro se disputa este domingo 22 de noviembre en el Palasport Olimpico (conocido como Inalpi Arena) de Turín, con inicio programado no antes de las 18:00 horas CET. En España puede seguirse en directo por televisión a través de Movistar Plus+ y M+ Deportes 2, así como en la plataforma de pago Tennis TV.

En lo deportivo, Zverev llega como número uno del mundo tras un año consagratorio en Grand Slam y busca su tercera corona en este torneo para cerrar la temporada en lo más alto.

Alcaraz, que alcanzó esta cita tras una ajustada remontada en tres sets, persigue su primer título de Maestro para unirse a Manuel Orantes y Àlex Corretja como los únicos españoles en lograrlo, además de sumar un importante botín económico y acercarse en la pelea por el segundo puesto del ranking.