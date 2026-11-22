El FC Barcelona lidera La Liga tras el parón y recibe a un Villarreal que busca asentarse en la zona alta tras un inicio irregular, en un duelo que suele deparar goles y ritmo alto.

FC Barcelona - Villarreal, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El encuentro de la jornada 13 de La Liga se disputa hoy domingo 22 de noviembre a las 14:00 horas CET en el Spotify Camp Nou, en Barcelona. En España puede verse en directo a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar en Movistar Plus+.

En el plano deportivo, el conjunto azulgrana llega primero en la clasificación de La Liga con 33 puntos en 12 jornadas, respaldado por un potente registro de 48 goles a favor y 11 victorias ligueras.

Por su parte, el Villarreal afronta la cita desde la novena plaza con 15 puntos en 12 encuentros, con 17 tantos anotados y 15 encajados, tratando de frenar el caudal ofensivo local tras el parón de selecciones.