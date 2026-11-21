El Real Madrid regresa al Bernabéu un mes después de su último encuentro en casa para recibir al Celta de Vigo en busca de la que sería la novena victoria consecutiva para los de Mourinho, mientras que el equipo vigués aspira a sumar puntos ante un final de año en el que jugará contra los cuatro equipos de la Champions.

Real Madrid - Celta de Vigo, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Madrid ha ganado en 11 de los últimos 12 enfrentamientos entre estos dos equipos en LaLiga. Sin embargo, la única victoria del Celta fue precisamente la pasada temporada, en el encuentro del Santiago Bernabéu, por 0-2, con un doblete del sueco Williot Swedberg. Fue en esa racha aciaga del equipo entonces entrenado por Xabi Alonso, que entre el 4 de noviembre y el 10 de diciembre ganó solo dos cruces de ocho posibles.

El conjunto blanco cuenta todos sus partidos en casa por victorias esta temporada, y se fue al parón de selecciones con una racha de ocho triunfos seguidos, todos los posibles desde la anterior ventana FIFA.

Los de Mourinho cerraron esa dinámica con una victoria por 0-3 ante el Valencia, después de cuatro encuentros fuera de casa en dos semanas.