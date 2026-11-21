El español y el estadounidense se ven las caras apenas unos días después de hacerlo en la final de París.

Carlos Alcaraz - Ben Shelton, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo se la semifinal de las ATP Finals

Carlos Alcaraz y Ben Shelton revivirán este sábado en las semifinales de las ATP Finals de Turín la reciente final del Masters 1000 de París. El estadounidense logró el billete para la penúltima ronda con su victoria ante Rafa Jódar combinada con la de Alexander Zverev frente a Arthur Fils.

Sascha termina invicto la fase de grupos, con 600 puntos más en su casillero. El murciano domina los precedentes con Shelton, por cuatro victorias a una.

Alcaraz, primero del grupo Ivan Lendl, juega este sábado su tercera semifinal en la cita de maestros. El fenómeno de El Palmar pasó el jueves una resonancia magnética que ha descartado cualquier tipo de rotura en el isquiotibial de su pierna izquierda.