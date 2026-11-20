El Real Madrid visita al Olympiacos, vigente campeón de la Euroliga, sin apenas tiempo para digerir la derrota cosechada en la pista de Besiktas turco (83-79), donde el cuadro entrenado por Pedro Martínez firmó la que quizá haya sido la peor actuación en lo que va de temporada.

En ese duelo el equipo sólo pudo anotar 79 puntos, muy lejos de la media de 98,5 que llevaba en el torneo antes del pitido inicial y que le permitía ser el mejor en ese apartado. A ello se le añadieron los problemas con el rebote ofensivo y las numerosas pérdidas cometidas por los jugadores.

Pese a ello, en el tropiezo, tras el cual el bando madridista se queda con un registro de 7-5, hubo aspectos positivos. Uno fue la capacidad para pelear por la victoria hasta el final en un día donde las cosas no salieron.

Y el otro la actuación de Nick Smith Jr., que ya brilló ante el Estrella Roja en la jornada previa y que en esta ocasión mejoró incluso esos números para lograr su récord anotador y de valoración en un partido de la Euroliga.