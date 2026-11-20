El tenista murciano, ya clasificado a las semifinales, se ve las caras con Cobolli para probar su estado físico después de los problemas ante Medvedev.

Carlos Alcaraz - Flavio Cobolli, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de las ATP Finals

Carlos Alcaraz ha sumado su segunda victoria en el grupo Ivan Lendl de las ATP Finals de Turín 2026 tras acabar con la resistencia de Daniil Medvedev en dos rápidos sets. El murciano, que notó algo a la altura del isquiotibial de su pierna izquierda, ha iniciado una contrarreloj para estar en las mejores condiciones en lo que le resta de torneo.

El cetro de maestro es uno de los dos grandes títulos que faltan a su palmarés, junto a la Copa Davis, que viene inmediatamente después en el calendario.

Alcaraz afrontará este viernes su último partido del 'round robin' contra Flavio Cobolli, el número seis del ranking ATP a sus 24 años y el único italiano en liza en la competición individual.

El español se impuso en el único precedente entre ambos hace tres años en la primera ronda de Roland Garros. La amistad entre Carlitos y Flavio llega al punto que el transalpino tiene una fotografía de los dos en el salvapantallas del móvil.