El Barça, reforzado con el fichaje del base Killian Hayes, tratará de reencontrarse con la victoria en el Palau Blaugrana frente al Estrella Roja de Belgrado, un equipo que figura entre los que mejor defienden de la Euroliga y está entrenado por el vasco Ibon Navarro.

Este tropiezo, que cortó una racha de nueve victorias del Barça entre todas las competiciones, respondió, sobre todo, a las 22 pérdidas, los 16 rebotes ofensivos concedidos y los errores en las posesiones finales, una serie de factores que los de Sekulic tratarán de corregir ante un Estrella Roja que ha empezado bien la temporada pese a haber perdido los últimos dos partidos europeos.

A punto de superar el primer tercio del calendario, la igualdad impera en la Euroliga: el Valencia Basket y el Olympiacos lideran la clasificación con nueve victorias y tres derrotas, y por detrás, a un triunfo de distancia, hay un grupo de cinco equipos empatados, entre los que se encuentra el Barça, sexto; y le sigue de cerca el Estrella Roja, noveno a un partido de distancia.