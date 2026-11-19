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B. Shelton - R. Jódar, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de las ATP Finals
Ben Shelton y Rafael Jódar se enfrentan en el Grupo John McEnroe de las ATP Finals buscando cerrar su participación en la fase de grupos de Turín, con el estadounidense peleando por un pase a semifinales y el joven español apurando sus opciones.
El encuentro está programado para este jueves 19 de noviembre a las 14:00 horas (hora peninsular española) sobre la pista dura cubierta del Inalpi Arena (Palasport Olimpico) de Turín, Italia.
En España, el duelo podrá verse en directo a través de Movistar Plus+ (en Movistar Plus+ y Movistar Deportes 2) y en la plataforma de streaming Tennis TV.
Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos en el circuito profesional.