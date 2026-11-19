B. Shelton - R. Jódar, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de las ATP Finals

Ben Shelton y Rafael Jódar se enfrentan en el Grupo John McEnroe de las ATP Finals buscando cerrar su participación en la fase de grupos de Turín, con el estadounidense peleando por un pase a semifinales y el joven español apurando sus opciones.