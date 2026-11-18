Los de Pedro Martínez buscan un triunfo que les aúpen a la parte noble de la clasificación.

Besiktas - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

El Beşiktaş y el Real Madrid se enfrentan hoy, miércoles 18 de noviembre, en un nuevo partido de la fase regular de la Euroliga.

El Real Madrid llega al encuentro después de imponerse por 105-84 al Estrella Roja en su anterior compromiso europeo. El conjunto blanco superó a uno de los equipos más sólidos del inicio de la competición para confirmar su buen momento antes de afrontar esta nueva salida.

El Beşiktaş ha demostrado durante el comienzo de la temporada su capacidad para competir ante rivales españoles. El equipo turco ganó por 94-96 al Valencia Basket y posteriormente se impuso por 84-92 al Baskonia, aunque también cayó por 82-95 ante el Barcelona.