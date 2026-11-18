Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals con el objetivo de encarrilar su clasificación a las semifinales.

C. Alcaraz - D. Medvedev, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de las ATP Finals

El duelo entre el español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev se disputa hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, a partir de las 14:00 hora peninsular española (CET).

El escenario del encuentro es el Inalpi Arena (Palasport Olimpico) de Turín (Italia), sobre superficie de pista dura cubierta. En España, la retransmisión televisiva en directo corre a cargo de la plataforma Movistar Plus+.

En el plano deportivo, ambos tenistas llegan con aspiraciones máximas tras arrancar con buen pie el torneo de maestros. En el cara a cara histórico del circuito ATP (Head2Head), Carlos Alcaraz domina con un balance favorable de 7 victorias frente a 3 derrotas ante el jugador ruso.