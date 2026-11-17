Arthur Fils y Rafa Jódar se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals. Ambos tenistas debutan en este prestigioso torneo de maestros y necesitan urgentemente la victoria tras caer en sus respectivos encuentros inaugurales ante Shelton y Zverev.

A. Fils - R. Jódar, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de las ATP Finals

El encuentro entre el francés Arthur Fils y el español Rafa Jódar correspondiente al grupo John McEnroe de las ATP Finals se disputa este martes 17 de noviembre de 2026 a partir de las 14:00 horas (horario peninsular español).

El escenario elegido para albergar este trascendental choque es el pabellón Inalpi Arena (conocido históricamente como el Palasport Olimpico) situado en la ciudad italiana de Turín.

En cuanto a la cobertura televisiva, el partido se puede seguir en directo en España a través de los canales especializados en deportes de Movistar+ (Movistar Deportes).