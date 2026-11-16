Carlos Alcaraz debuta este lunes en las ATP Finals frente a Frances Tiafoe. El español busca arrancar con buen pie el torneo de maestros en Turín midiéndose a un peligroso rival estadounidense en la fase de grupos.

C. Alcaraz - F. Tiafoe, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de las ATP Finals

El esperado duelo de la fase de grupos de las ATP Finals entre el murciano Carlos Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe se disputa hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, a partir de las 14:00 horas (horario peninsular español).

El escenario del encuentro es el Inalpi Arena (también conocido como Palasport Olimpico) situado en la ciudad italiana de Turín, recinto que acoge este prestigioso evento de cierre de temporada tenística.

En España, la retransmisión televisiva y en directo del choque corre a cargo de los canales especializados de Movistar+ (habitualmente a través de Movistar Deportes o plataformas asociadas con derechos sobre el circuito ATP).