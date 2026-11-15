Alexander Zverev y el debutante Rafa Jódar se enfrentan en la jornada inaugural de las ATP Finals 2026, abriendo el Grupo John McEnroe con un duelo de máxima expectación en suelo italiano.

A. Zverev - R. Jódar, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido de las ATP Finals

El encuentro se disputa hoy, domingo 15 de noviembre de 2026, a partir de las 14:00 horas (CET), sobre la pista dura cubierta del Palasport Olimpico (Inalpi Arena) en Turín. La retransmisión televisiva en España corre a cargo de Movistar Deportes.

En el plano deportivo, el alemán Alexander Zverev parte como cabeza de serie número uno tras un año sobresaliente en el que ha conquistado títulos de Grand Slam. Por su parte, el joven tenista español Rafa Jódar llega como la gran revelación y debutante en el torneo de maestros, logrando su billete para la cita de Turín tras una magnífica progresión esta temporada.

Ambos jugadores ya se vieron las caras esta misma temporada en los cuartos de final de Roland Garros, un enfrentamiento previo en tierra batida que se decantó del lado del tenista germano.