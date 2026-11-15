La selección española se ve las caras de nuevo con el combinado británico con las cuentas claras: un empate les sirve para pasar como primera de grupo.

España - Inglaterra, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de Nations League

España afronta uno de los partidos más importantes de esta fase de liga ante Inglaterra. La selección de Luis de la Fuente llega después de vencer por 0-2 a República Checa y quiere cerrar esta primera fase con una nueva victoria ante su afición.

Lamine Yamal, que se perdió el último encuentro por lesión, podría volver a estar disponible, mientras que Álex Baena también llega como uno de los futbolistas destacados del equipo, con dos goles y dos asistencias en la competición.

Enfrente estará una Inglaterra que busca tomarse la revancha de la derrota por 3-2 sufrida ante España en Wembley en la primera jornada. El combinado de Thomas Tuchel viene de ganar por 2-1 a Croacia y todavía aspira a terminar por delante de los españoles en el grupo.

Harry Kane será una de las principales referencias ofensivas de los ingleses, después de ampliar su cuenta goleadora en la Nations League hasta los siete tantos.