La selección española afronta ante la República Checa en Praga su penúltimo partido de la fase de grupos de la Nations League con el propósito de sumar su quinta victoria seguida a costa del colista y jugarse con Inglaterra el liderato del grupo el próximo domingo en Madrid.

República Checa - España, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Nations League

Luis de la Fuente pretendía encarar el encuentro con los mejores en el campo, pero no lo hará ni con Lamine, con molestias en la rodilla derecha, ni con Oyarzabal por la espera de su segundo hijo, aunque se espera que ambos estén disponibles ante los ingleses.

Aunque De la Fuente quiere huir de la etiqueta de favoritos, todos los indicadores dan a la Roja como clara candidata al triunfo ante los checos por el nivel de juego mostrado por el equipo en los últimos meses, la confianza por la conquista del Mundial y la racha de 43 partidos invicta.

También por la situación crítica del combinado que dirige el español Santi Denia, quien tomó las riendas del banquillo en verano y no ha sumado ningún punto en los cuatro partidos previos.