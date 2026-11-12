Real Madrid - Estrella Roja, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

El Real Madrid se enfrentará en el Movistar Arena al Estrella Roja serbio, la mejor defensa de la Euroliga, una distinción que estuvo en manos de los dos últimos rivales del conjunto blanco, el Fenerbahce, primero, y del Panathinaikos, después.

En sus dos últimos encuentros en casa en la competición, el conjunto 'merengue' destrozó el cerrojo de los turcos, a los que ganaron por 95-76, y también el de los griegos, donde pese a caer derrotados en la prórroga, se fueron hasta el 112-115.

Ahora, el Estrella Roja, entrenado por el español Ibon Navarro, llega como segundo clasificado con un récord de 7 victorias y 3 derrotas. Lo hacen además con una media de puntos encajados de 74 por encuentro, la mejor de toda la Euroliga, y con el mejor 'net rating' (estadística avanzada que mide el rendimiento en ambos lados de la pista), al recibir sólo 98 puntos por cada 100 posesiones.

Todo un desafío para los de Pedro Martínez, que recuperan a Chuma Okeke para la convocatoria en favor del debutante Pablo Mera, mientras que siguen a la espera de recuperar a sus lesionados: Facundo Campazzo, Théo Maledon, Gabriel Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba.