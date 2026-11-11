El conjunto vitoriano recupera a Rodions Kurucs y suma efectivos en la pintura en la que solo estaban Faried y Frisch, aunque, por el contrario, podría perder al base Damion Baugh por un golpe en el último partido.

Los interiores Tadas Sedekerskis y Márcio Santos serán baja con total seguridad, por lo que el equipo de Velimir Perasovic volverá a padecer muchos problemas en la rotación.

El buen momento de Kobi Simmons y los chispazos del joven esloveno Stefan Joksimovic podrían marcar el camino de un equipo que podría encontrar el camino de la victoria en la anotación.