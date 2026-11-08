Villarreal - Getafe, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Villarreal y el Getafe se enfrentan en el estadio de La Cerámica con la necesidad de recuperarse de sus respectivos tropiezos europeos: el conjunto castellonense después de sufrir una contundente goleada frente al PSG (0-6) y el madrileño tras caer contra el Brighton (0-1), dos derrotas que han dejado al descubierto las dificultades de ambos equipos para encontrar la regularidad.

El Getafe afronta la cita con el impulso de su última victoria liguera frente al Sevilla (3-1), aunque con una asignatura pendiente que empieza a convertirse en una pesada losa: ganar lejos del Coliseum. Los hombres de José Bordalás han perdido sus cinco desplazamientos en Liga, en los que no han marcado ningún gol y han encajado doce.



Ese balance convierte al conjunto azulón en el segundo peor visitante de la categoría, únicamente por delante del Racing de Santander, también sin puntos, pero con una diferencia de goles inferior (-14 frente a -12). El Getafe, además, es el único equipo de Primera que todavía no ha conseguido marcar a domicilio.

Mientras, el Villarreal afrontará el duelo con la necesidad de sumar una victoria tras las dos últimas derrotas en casa ante el Espanyol y, sobre todo, tras la goleada que sufrió frente al PSG en la Champions. Todos esos resultados han vuelto a generar muchas dudas sobre el nuevo proyecto que lidera el entrenador Íñigo Pérez.