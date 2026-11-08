Real Sociedad - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga
La Real Sociedad regresa a Anoeta con el objetivo prioritario de reencontrarse con la victoria tras encadenar el traspié del derbi vasco en San Mamés y el empate frente al Olympique de Lyon en la Europa League, mientras que el Rayo, con la moral reforzada tras la goleada de la pasada jornada ante el Elche, aspira a sumar un triunfo que le impulse en la clasificación y le aleje del descenso.
El conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo afronta la cita liguera instalado en la quinta posición de la tabla, con la intención de mantener el pulso por los puestos de la Champions y el objetivo de consolidar su fiabilidad como local ante su afición.
Enfrente está el Rayo, que llega a la cita reforzado tras golear la pasada jornada al Celta de Vigo (3-0), un resultado que hizo olvidar la también goleada encajada pocos días antes en casa contra el Elche (0-3).
Además, el momento que atraviesa el equipo es más relajado al ver que la grieta que había entre afición y directiva parece que ha comenzado a cerrarse después de la reunión mantenida la pasada semana entre ambas partes con la mediación del vestuario aunque aún quedan muchos asuntos por resolver y siguen heridas abiertas.