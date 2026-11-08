Real Sociedad - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

La Real Sociedad regresa a Anoeta con el objetivo prioritario de reencontrarse con la victoria tras encadenar el traspié del derbi vasco en San Mamés y el empate frente al Olympique de Lyon en la Europa League, mientras que el Rayo, con la moral reforzada tras la goleada de la pasada jornada ante el Elche, aspira a sumar un triunfo que le impulse en la clasificación y le aleje del descenso.