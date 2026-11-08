Real Madrid - UCAM Murcia, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Liga Endesa

Después de la derrota el miércoles en la Euroliga ante el Panathinaikos (112-115) y poner fin a una racha de 11 triunfos consecutivos, el Real Madrid tratará de mantener sus grandes sensaciones de juego en la Liga Endesa en el Movistar Arena ante un UCAM Murcia que nunca ha ganado en la casa blanca.

Con un impoluto balance de seis victorias y ninguna derrota, los de Pedro Martínez, líderes de la ACB, buscarán mantenerse invictos en la competición, en una semana en la que también ha perdido al base argentino Facundo Campazzo, quien sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo.

Por su parte, el UCAM Murcia, que no jugó competición europea esta semana, llega a la capital española con un récord de 3 triunfos y 3 derrotas y con el escolta Dylan Ennis como hombre más destacado en el apartado ofensivo, con un promedio de 16,8 puntos por partido.



Los de Sito Alonso se quedaron cerca la pasada campaña de romper la maldición que les acompaña cada vez que visitan el Movistar Arena, pero cedieron en la prórroga por 131-123, en uno de los mejores partidos de la temporada 2025/2026 en la Liga Endesa.