Elche - Betis, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Elche dispone de una nueva oportunidad de sumar su primer triunfo como local en la presente temporada ante un Betis que quiere olvidar la derrota en la Champions y prolongar su buen momento en la competición doméstica, tras firmar su mejor arranque de curso.

El equipo ilicitano, que vio interrumpida ante el Valencia su buena racha de resultados, se mantiene fuera de los puestos de descenso y necesita los puntos para conservar su posición, mientras que el conjunto bético, cuarto clasificado, busca mantener las distancias con sus rivales en la lucha por volver a Europa.



El Elche, al que se le da mal el Betis como local, no podrá contar para este encuentro con el francés Thomas Lemar, lesionado la pasada jornada ante el Valencia y una de las referencias de su juego ofensivo.

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al Martínez Valero con la confianza incólume tras la buena imagen ofrecida ante el Borussia Dortmund pese a la derrota por 2-1 en el 'Signal Iduna Park' y lo hace con el aval de su cuarto puesto en la competición doméstica con 23 puntos.



Con la intención incrementar su ventaja sobre la Real Sociedad antes del parón, el Betis afronta el duelo con sus armas y dibujo, aunque lo hará con cambios obligados por el calendario, la carga física de sus jugadores y las bajas obligadas por sanción del uruguayo Facundo Bernal y del colombiano Cucho Hernández.