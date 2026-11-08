Celta de Vigo - Levante, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Con urgencias y necesidad de puntuar, en el reencuentro de Hugo Sotelo con el club de su vida, Celta y Levante se miden este domingo en Balaídos, donde la pasada temporada el equipo azulgrana logró un triunfo vital para terminar celebrando su permanencia en LaLiga.