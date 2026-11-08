Deportes
Celta de Vigo - Levante, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga
Con urgencias y necesidad de puntuar, en el reencuentro de Hugo Sotelo con el club de su vida, Celta y Levante se miden este domingo en Balaídos, donde la pasada temporada el equipo azulgrana logró un triunfo vital para terminar celebrando su permanencia en LaLiga.
La mejor versión de la temporada no fue suficiente para que el Celta puntuase el pasado jueves ante la Union Saint-Gilloise belga en la Liga Europa. El equipo de Claudio Giráldez se adelantó en el marcador, pero acabó cediendo ante la calidad del rival, sobre todo por su desacierto en la finalización.
El Levante se presenta en Vigo muy necesitado, después de dos derrotas seguidas y en puestos de descenso por primera vez desde agosto. Todavía no ha ganado como visitante esta temporada, aunque no se le da nada mal Vigo, donde ha ganado más partidos que ha perdido en Primera División.