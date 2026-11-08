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Ben Shelton - Carlos Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de la final del Masters 1.000 de París
El murciano busca el que sería su undécimo título de la categoría y convertirse en el segundo español que conquista el torneo parisino tras David Ferrer.
Del otro lado estará un Shelton que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que ya sabe lo que es derrotar recientemente al número uno español.
El balance de enfrentamientos favorece a Alcaraz, vencedor en tres de los cuatro precedentes entre ambos. Sin embargo, el último duelo cayó del lado del estadounidense, que eliminó al murciano en los cuartos de final del pasado US Open.