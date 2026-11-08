Atlético de Madrid - Barça, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

La duodécima jornada desata un partido tremendo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, enfrentados a presión en el Metropolitano en un pulso directo por el liderato, entre la tensión todavía latente de todo el conflicto veraniego a cuenta de Julián Alvarez y los polémicos duelos de la pasada temporada dentro y fuera del campo.

Es un partidazo en lo deportivo. El rival a batir es el Barcelona, el vigente campeón y el líder. El aspirante es el Atlético, con sus siete victorias consecutivas en LaLiga, pero también con la última derrota contra el Bayern, cuando recuperó complejos pasados, y con una secuencia de resultados ligueros contra el equipo azulgrana inquietantes: una victoria en sus últimos diez duelos en este torneo antes de recibirlo en el Metropolitano.

Disputados ya 33 puntos a lo largo de once jornadas, apenas dos puntos los separan en la tabla. Es el margen que tiene el Barcelona sobre el Atlético, que debe ganar para voltear ya la cima, en su reencuentro de este domingo, con tantos alicientes y tantas cuentas pendientes.

No es un partido más. Menos aún con toda la vorágine que los ha enfrentado visiblemente este año.



El punto máximo fue Julian Alvarez, el foco del conflicto público, insistente desde junio, pretendido de forma reiterada por el Barcelona y cuando proclamó su deseo de ser traspasado; creciente en julio y disparado en agosto, con la frustración del futbolista y el club azulgrana de la imposibilidad de su traspaso, hasta que todo quedó como estaba, con el delantero argentino en el Atlético.