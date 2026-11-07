El Valencia recibe al Real Madrid en un apasionante clásico de La Liga con necesidades muy distintas, donde los locales buscan dar la sorpresa ante su afición y los visitantes auparse al co-liderato momentáneo.

Valencia - Real Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Este esperado choque de la jornada 12 de La Liga se disputa hoy, sábado 7 de noviembre de 2026, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español). El escenario encargado de acoger el encuentro es el histórico Estadio de Mestalla. Los aficionados que deseen seguir el partido desde sus hogares podrán sintonizarlo a través de la plataforma DAZN (y canales asociados como DAZN LaLiga u Orange TV).

En el aspecto deportivo, el conjunto madridista llega inmerso en una dinámica muy positiva y con la intención de prolongar su buena racha de resultados a domicilio.

Por su parte, el cuadro che afronta el reto apoyándose en el empuje de su público para frenar el potencial ofensivo del rival, en un duelo clásico del fútbol español siempre marcado por la máxima intensidad táctica y la rivalidad histórica sobre el césped.