Carlos Alcaraz busca ante el tenista noruego obtener el billete a la final del torneo francés por primera vez en su carrera.

Casper Ruud - Carlos Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de la semifinal del Masters 1.000 de París

Carlos Alcaraz encadena siete victorias bajo techo que le han permitido ganar el título en Viena y clasificarse por primera vez en su carrera para las semifinales del Masters 1000 de París. Alcaraz volvió a levantar dos pelotas de partido ante Taylor Fritz, tal y como había hecho en el último precedente entre ambos en la Laver Cup de Londres.

La victoria ante Fritz le dio a Rafa Jódar el billete restante para las ATP Finals de Turín (15 al 22).

Alcaraz se medirá en la penúltima ronda con el renacido Casper Ruud. El noruego, el 23 del ranking a sus 27 años, acabó en cuartos con la resistencia de Nuno Borges.

Carlitos y Casper se han cruzado en siete ocasiones y el español domina los precedentes entre ambos por seis victorias a una. El único triunfo del escandinavo llegó en la fase de grupos de la cita de maestros 2024.