Carlos Alcaraz se ha plantado en los cuartos del Masters 1000 de París sin jugar por el abandono del lesionado Berrettini. Era la primera vez que un rival se le retiraba antes de saltar a la pista desde que es profesional.

Taylor Fritz - Carlos Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de los cuartos de final del Masters 1.000 de París

Alcaraz se medirá en los cuartos con Taylor Fritz, 12 del mundo a sus 29 años y verdugo de Arthur Fils, por 6-3 y 6-4. Este estaba ya clasificado para las ATP Finals de Turín.

Se le notó la poca necesidad de puntos. Todo lo contrario de Fritz, que se sitúa a una victoria de superar a a Rafa Jódar en la Race 2026 y quitarle la plaza para estar en la cita de maestros. El aliado del madrileño es Carlitos.

El pupilo de Samuel López ha decantado a su favor seis de los siete precedentes con el estadounidense. Para encontrar el último de ellos hay que remontarse a la Laver Cup de Londres donde levantó dos bolas de partido.